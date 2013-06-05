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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 16:25 BJT

新兴汇市：台币和韩元领涨，投资者持续回补亚币空仓

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 日圆                             99.74       100.05        +0.31       -12.98        86.79
 坡元                            1.2487       1.2532        +0.36        -2.15       1.2219
 台币                            29.910       30.020        +0.37        -2.59       29.136
 韩元                           1116.05      1122.20        +0.55        -4.07      1070.60
 泰铢                             30.59        30.41        -0.59        +0.07        30.61
 菲律宾披索                       41.99        42.02        +0.08        -2.23        41.05
 印尼卢比                       9805.00      9795.00        -0.10        -1.78      9630.00
 印度卢比                         56.50        56.44        -0.11        -2.68        54.99
 马币                            3.0820       3.0945        +0.41        -0.78       3.0580
 人民币                          6.1270       6.1286        +0.03        +1.69       6.2303
 (完)
      
      
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 (编译/审校 王翔琼/李婷仪/高琦/石冠兰)
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