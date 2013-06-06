台湾经济指标预测--6月6日至8月20日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 6月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 0830 消费者物价 5月 -- +1.04%(年变动率) 指数(CPI) 6/5 1610 外汇存底 5月底 -- 4,051.94亿美元 6/7 1600 出口 5月 -0.45%* -1.9%(年变动率) * 6月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/20 1600 外销订单 5月 -- -1.1%(年变动率) * 6月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/24 1600 季调失业率 5月 -- 4.19% 6/24 1600 工业生产 5月 -- -0.88% 6/25 1610 M2年增率 5月 -- 3.71% * 7月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *7/5 0830 消费者物价 6月 -- +0.74%(年变动率) 指数(CPI) *7/5 1610 外汇存底 6月底 -- 4,066.16亿美元 *8月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/20 1610 经常帐 第二季 -- 顺差110.9亿美元 -- -- GDP年增率 第二季概估 -- 1.67%(统计值) 值 -- -- 重贴现率 第二季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。