更新版 1-中国货币市场：主要回购利率普涨，因存款准备金大额清算补缴

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透上海6月5日 - 中国银行间市场周三质押式回购利率 均有不同程度的上涨。市场人士表示，今日有存款准备金大额清算补缴，市场流动性进一步收敛，资金供不应求，午后流动性亦未见丝毫缓解。

“资金紧，补缴准备金，相对供不应求，”北京一国有银行交易员称，“各家主力融出机构钱相对都不太充裕，没人刻意做高利率；所幸虽然缺钱的机构比较普遍，但缺的量都不大。”

他进一步指出，随着部分在途资金的落地，下午市场流动性紧张情况或略有缓解。常规来看，6月都是资金面季节性偏紧的月份，此时央行的态度就至关重要。“假如他们什么也不做，月内资金面都会是半死不活的，现在看，他们很有可能是啥也不做。”他称。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。本地券商报告称，5月四大国有银行存款增加4,000亿元人民币左右，部分机构据此推算本次准备金清算补缴额在1,500亿元以上。

截至收盘，银行间资金面紧张局面未缓，多家机构交易员仍在忙于借钱，“刚才4点多看还是有很多机构没借到啊，我觉得有机构红字了”华东一银行交易员表示。

“到4点20几分，还有人打来借钱的”上海一银行交易员亦透露。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,177.98亿元人民币，较上日的5,437.38亿元略减；其中隔夜品种成交3,833.63亿元，亦低于上日的4,398.23亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购 其中:隔夜 4.7369 4.5425 +19.44 3,833.63 七天 4.7987 4.7421 +5.66 591.25 14天 4.9316 4.8338 +9.78 510.36 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0200 2.6850 +33.50 1,453.71 七天 4.6900 5.2950 -60.50 178.27

14天 4.3100 4.2150 +9.50 51.15 回购定盘利率 其中:隔夜 4.6800 4.6000 +8.00 -- 七天 4.7400 4.7200 +2.00 -- 14天 4.9140 4.8100 +10.40 -- Shibor 其中:隔夜 4.6230 4.5170 +10.60 -- 七天 4.7390 4.7160 +2.30 -- 三个月 3.8838 3.8835 +0.03 -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----(完) (发稿 曹巍浩/吴芳; 审校 杨淑祯)