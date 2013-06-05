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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 16:36 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币微幅收高，结购汇力道相对均衡格局显现

* 人民币微幅收高
    * 中间价微贬，脱离上日新高位置
    * 结汇和购汇力量相对均衡

    路透北京6月5日 - 人民币兑美元即期 周三微幅收高。受隔夜美元指数上扬
，中间价小幅走弱。交易员称，交易价与中间价的价差仍在缩窄，而由于对人民币未来走势
预期分化，市场未有明确的方向，人民币结购汇的力量亦相对均衡。
        
    交易员称，最近一段时间，客盘购汇增加明显，人民币即期市场的交易价格呈现区间震
荡，未跟随中间价小步走升的态势，且和之前一直贴近人民币日涨停板附近交易不同。最近
人民币交易区间与中间价的价差有缩减的趋势，而市场亦未出现央行干预的迹象，这些都显
示人民币升值预期正在发生变化。
    
    “早盘市场比较均衡，波动不大，感觉结汇盘和购汇盘差不多。”上海一股份制行交易
员称。
    
    另一上海股份制行交易员称，美元/人民币掉期市场上因20号文而出现的购汇买盘已经
比较明显，短端利率自上月下旬以来一直维持高位。

    甫公布的5月汇丰服务业PMI亦增添中国经济下行风险的忧虑，或令人民币承压。汇丰中
国5月服务业PMI虽略有上升，但仍创下21个月次低水准，新业务和经营预期指数亦处于历史
低点附近。制造业复苏乏力持续令服务业承压，中国二季度经济面临更多下行风险。 
 
    
    前几日出炉的中国5月官方制造业PMI意外反季节上行，但仍处于低位附近；汇丰中国5
月制造业PMI终值亦跌至八个月低点 (报导全文)。制造业复苏动力匮乏，加深市场对中国二
季度经济成长的疑虑。目前投资者拭目以待定于周末出炉的5月进出口、通胀以及工业和投
资等数据，以研判中国成长前景。
       
    东京汇市美元兑日圆周三再次跌破100日圆关口，因日本首相安倍晋三公布的新增长措
施不及市场预期，打击日股大跌。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
        
 在岸市场人民币兑美元                         今日          上日       升贬
                即期成交价格                6.1278         6.1286      0.01%
                      中间价                6.1757         6.1735     -0.04%
                成交额                     166亿美元                     
                                                                         
              日内相对于中间价最大波幅  0.80% (上限±1%)    日高       日低
                    日内波动幅度(pips)         36          6.1266     6.1302
                2013年来即期升贬值幅度       1.67%                            
  1年期美元/人民币掉期升水                   1,180                       
                                                                         
 离岸人民币市场,北京时间16:30                 今日           上日        
                 1年期NDF                  6.2460/90       6.2500        
                         CNH即期           6.1271/83       6.1280        
   
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯/黄凯)
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