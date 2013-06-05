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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 17:32 BJT

金属期市：LME将在2014年9月把其合约转移至自身的清算平台

路透伦敦6月5日 - 伦敦金属交易所(LME)周三表示，明年9月将把其在LCH.Clearnet上的合约转移至LME自有的清算平台。

LNE表示，LME Clear和LCH.Clearnet已同意在2014年9月22日转移该交易所合约，以给予交易所成员及市场足够时间落实欧洲新规范，并更良好地管理市场变化。(完) (编译 李婷仪 审校 王洋)
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