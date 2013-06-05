中国期市：聚丙烯期货有望年内上市--大商所总经理

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京6月5日 - 大连商品交易所总经理李正强周三在2013中国塑料产业大会上表示，目前聚丙烯(PP)已经获得证监会批准立项，有望在年内上市。大商所还将不断丰富塑料产品系列，为塑料产业构建种类多样、制度完备的风险管理工具体系。
银河期货研究中心能源化工组分析师吴衡认为，预计聚丙烯（PP）上市后，预计其年内价格浮动很有可能收窄50%，有助于规避现货企业的风险，完善企业套保产业链条，提高企业套保效率。
李正强表示，大商所塑料期货交易稳步增长，但目前还只有线型低密度聚乙烯（LLDPE）和聚氯乙烯（PVC）两个塑料品种期货，与塑料及石化产业链大量丰富可开发的现货品种相比相去甚远，因此要推动另一塑料品种—聚丙烯年内上市。
此外，他还认为，现有期货合约仍也有待完善。现货企业参与度仍然较低，市场运行效率和功能发挥还有待于进一步提升。同时，塑料市场的产能过剩问题也比较明显，很多企业发展面临困境。目前国内聚氯乙烯生产企业开工率只有60%，线型低密度聚乙烯开工率虽在80%以上，但也呈现逐年下降趋势。
“有必要继续发展壮大塑料期货市场，进一步发挥期货市场风险管理作用，推动企业转型升级，为产业发展做出应有贡献。”他表示。
“同时，还要加大战略性新品种(铁矿石)上市推进力度，以及能源类产品的开发力度，大力推进木材系列、玉米淀粉、淀粉糖、棉纱线等品种的开发力度，加大化工产品类品种创新力度。”他说。
大商所自2005年开发线型低密度聚乙烯（LLDPE）品种起，就将PP等品种一并纳入通用树脂系列品种进行研究。PP期货合约于今年4月底已获证监会的批准立项，目前大商所正推动该合约的上市申请工作。（完） (发稿 李航; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。