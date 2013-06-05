中国期市：聚丙烯期货有望年内上市--大商所总经理

路透北京6月5日 - 大连商品交易所总经理李正强周三在2013中国塑料产业大会上表示，目前聚丙烯(PP)已经获得证监会批准立项，有望在年内上市。大商所还将不断丰富塑料产品系列，为塑料产业构建种类多样、制度完备的风险管理工具体系。

银河期货研究中心能源化工组分析师吴衡认为，预计聚丙烯（PP）上市后，预计其年内价格浮动很有可能收窄50%，有助于规避现货企业的风险，完善企业套保产业链条，提高企业套保效率。

李正强表示，大商所塑料期货交易稳步增长，但目前还只有线型低密度聚乙烯（LLDPE）和聚氯乙烯（PVC）两个塑料品种期货，与塑料及石化产业链大量丰富可开发的现货品种相比相去甚远，因此要推动另一塑料品种—聚丙烯年内上市。

此外，他还认为，现有期货合约仍也有待完善。现货企业参与度仍然较低，市场运行效率和功能发挥还有待于进一步提升。同时，塑料市场的产能过剩问题也比较明显，很多企业发展面临困境。目前国内聚氯乙烯生产企业开工率只有60%，线型低密度聚乙烯开工率虽在80%以上，但也呈现逐年下降趋势。

“有必要继续发展壮大塑料期货市场，进一步发挥期货市场风险管理作用，推动企业转型升级，为产业发展做出应有贡献。”他表示。

“同时，还要加大战略性新品种(铁矿石)上市推进力度，以及能源类产品的开发力度，大力推进木材系列、玉米淀粉、淀粉糖、棉纱线等品种的开发力度，加大化工产品类品种创新力度。”他说。