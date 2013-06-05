版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 5日 星期三 22:18 BJT

美国各类经济指标总览--2013/6/5

美国第一季非农生产率环比年率修正后为上升0.5%(预估为上升0.7%),前值为增加0.7%。美国第一季非农单位劳工成
本修正后为下滑4.3%，为2009年第一季以来最大跌幅(预估为增加0.5％)，前值为上升0.5% 
    
    美国商务部周三公布，美国4月工厂订单较上月增加1.0%，预估为上升1.5%。3月经修正后下跌4.7%，前值为减
少4.9%。美国4月耐久财(耐用品)订单修正后为较前月增加3.5%(前值为增长3.3%)。 
    
    美国供应管理协会(ISM)周三公布，5月非制造业指数为53.7，预估为53.5；4月为53.1。    
    
                                      当前值                            前次值  
 失业率(%)                               7.5  (4月)                        7.6  (3月)
 非农业就业岗位(万)                 增加16.5  (4月)                   增加13.8  (3月修正值)
 平均时薪(%)                            +0.2  (4月)                       持平  (3月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                 -0.4  (4月)                      -0.2%  (3月)
 不包括食品和能源CPI(%)                 +0.1  (4月)                       +0.1  (3月)
 实质所得(%)                            持平  (4月)                       +0.5  (3月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                 -0.7  (4月)                       -0.6  (3月修正值)
 不包括食品和能源PPI(%)                 +0.1  (4月)                       +0.2  (3月修正值)
 国内生产总值(GDP)(%)                   +2.4  (第一季修正值)              +0.4  (第四季终值)
 GDP平减指数(%)                         +1.2  (第一季修正值)              +1.0  (第四季终值)
 零售销售(%)                            +0.1  (4月)                       -0.3  (3月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)              逆差402.9  (4月)                  逆差371.3  (3月修正值)
 雇佣成本(%)                            +0.3  (第一季)                    +0.4  (第四季修正值)
 工业生产(%)                            -0.5  (4月)                       +0.3  (3月修正值)
 产能利用率(%)                          77.8  (4月)                       78.3  (3月修正值)
 初请失业金人数(万人)                   35.4  (5月25日当周)               34.4  (5月18日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                  盈余1,129  (4月)                  赤字1,070  (3月)
 领先指标(%)                            +0.6  (4月)                       -0.2  (3月)
 个人所得(%)                            持平  (4月)                       +0.3  (3月修正值)
 个人消费支出(PCE)物价(%)               -0.3  (4月)                       -0.1  (3月)
                                                                                
 消费者信贷(亿美元)                 增加79.7  (3月)                  增加186.3  (2月修正值)
 企业库存(%)                            持平  (3月)                       持平  (2月修正值)
 建筑支出(%)                            +0.4  (4月)                       -0.8  (3月修正值)
 消费者信心                             76.2  (5月)                       69.0  (4月修正值)
 房屋开工(万户)                         85.3  (4月)                      102.1  (3月修正值)
 建筑许可(万户)                        100.5  (4月修正值)                   89  (3月修正值)
 成屋销售(万户)                          497  (4月)                        494  (3月修正值)
 新屋销售(万户)                         45.4  (4月)                       44.4  (3月修正值)
 工厂订单(%)                            +1.0  (4月)                       -4.7  (3月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                  +3.5  (4月修正值)                 -5.9  (3月修正值)
 供应管理协会非制造业指数               53.7  (5月)                       53.1  (4月)
 供应管理协会制造业指数                 49.0  (5月)                       50.7  (4月)
 趸售(批发)库存(%)                       0.4  (3月)                       -0.4  (2月修正值)
 进口物价(%)                            -0.5  (4月)                       -0.5  (3月)
 出口物价(%)                            -0.7  (4月)                       -0.4  (3月)
 单位劳工成本(%)                        -4.3  (第一季修正值)             +11.8  (第四季修正值)
 非农业生产率(%)                        +0.5  (第一季修正值)              -1.7  (第四季修正值)
 经常账(亿美元)                  赤字1,104.2  (第四季)             赤字1,124.5  (第三季修正值)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐