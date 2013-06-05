美国各类经济指标总览--2013/6/5

美国第一季非农生产率环比年率修正后为上升0.5%(预估为上升0.7%),前值为增加0.7%。美国第一季非农单位劳工成 本修正后为下滑4.3%，为2009年第一季以来最大跌幅(预估为增加0.5％)，前值为上升0.5% 美国商务部周三公布，美国4月工厂订单较上月增加1.0%，预估为上升1.5%。3月经修正后下跌4.7%，前值为减 少4.9%。美国4月耐久财(耐用品)订单修正后为较前月增加3.5%(前值为增长3.3%)。 美国供应管理协会(ISM)周三公布，5月非制造业指数为53.7，预估为53.5；4月为53.1。 当前值 前次值 失业率(%) 7.5 (4月) 7.6 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加16.5 (4月) 增加13.8 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (4月) 持平 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.4 (4月) -0.2% (3月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (4月) +0.1 (3月) 实质所得(%) 持平 (4月) +0.5 (3月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.7 (4月) -0.6 (3月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (4月) +0.2 (3月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +2.4 (第一季修正值) +0.4 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.2 (第一季修正值) +1.0 (第四季终值) 零售销售(%) +0.1 (4月) -0.3 (3月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差402.9 (4月) 逆差371.3 (3月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.4 (第四季修正值) 工业生产(%) -0.5 (4月) +0.3 (3月修正值) 产能利用率(%) 77.8 (4月) 78.3 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 35.4 (5月25日当周) 34.4 (5月18日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余1,129 (4月) 赤字1,070 (3月) 领先指标(%) +0.6 (4月) -0.2 (3月) 个人所得(%) 持平 (4月) +0.3 (3月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.3 (4月) -0.1 (3月) 消费者信贷(亿美元) 增加79.7 (3月) 增加186.3 (2月修正值) 企业库存(%) 持平 (3月) 持平 (2月修正值) 建筑支出(%) +0.4 (4月) -0.8 (3月修正值) 消费者信心 76.2 (5月) 69.0 (4月修正值) 房屋开工(万户) 85.3 (4月) 102.1 (3月修正值) 建筑许可(万户) 100.5 (4月修正值) 89 (3月修正值) 成屋销售(万户) 497 (4月) 494 (3月修正值) 新屋销售(万户) 45.4 (4月) 44.4 (3月修正值) 工厂订单(%) +1.0 (4月) -4.7 (3月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +3.5 (4月修正值) -5.9 (3月修正值) 供应管理协会非制造业指数 53.7 (5月) 53.1 (4月) 供应管理协会制造业指数 49.0 (5月) 50.7 (4月) 趸售(批发)库存(%) 0.4 (3月) -0.4 (2月修正值) 进口物价(%) -0.5 (4月) -0.5 (3月) 出口物价(%) -0.7 (4月) -0.4 (3月) 单位劳工成本(%) -4.3 (第一季修正值) +11.8 (第四季修正值) 非农业生产率(%) +0.5 (第一季修正值) -1.7 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,104.2 (第四季) 赤字1,124.5 (第三季修正值)