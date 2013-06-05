更新版 1-中国央行报告：存款保险制度“可择机出台”，稳步推进利率市场化

* 中国存款保险制度条件已经具备，可择机出台并组织实施

* 今年要稳步推进利率市场化，提高中央银行市场利率调控水平

* 银行业须加大存量不良贷款化解力度，全面布控表外业务风险

* 2013年经济运行环境更复杂，宏观调控面临一定困难和挑战

路透北京6月5日 - 建立存款保险制度被诸多中国金融业人士视为利率市场化的必备前提，“相应配套的制度安排”。而最新的央行表态则透露出，中国存款保险制度条件已经具备，可择机出台并组织实施。

看过2013年中国金融稳定报告的消息人士引用报告指出，今年要稳步推进利率市场化，提高中央银行市场利率调控水平，且中国银行业须全面布控表外业务风险，严防风险传染和蔓延。

报告称，当前，建立存款保险制度的各方面条件已经具备，实施方案经过反复研究和论证，各方面已形成共识，可择机出台并组织实施。将加快存款保险制度建设，完善防范和化解金融风险的市场化制度保障。

相较2012年央行金融稳定报告里“时机已经基本成熟”的表述，这一次存款保险的相关内容更为明确和具体。

“在存款保险制度缺失的条件下，国家实际上承担了隐形的担保责任，容易导致商业银行风险约束机制弱化，为追求高额利润而过度投机。”报告称。

报告解释称，中国银行业尚未建立显性的存款保险制度，未能形成有效的金融风险约束和市场化的处置机制，国家事实上为存款人提供隐性担保，在一定程度上弱化了市场约束，助长了道德风险。

建立存款保险制度有助于营造公平公正的竞争环境，促进商业银行经验机制的市场化，增加商业银行在金融业务创新及风险承担机制方面的灵活性。

路透暂未联络到央行给予置评。

中国央行已将5月末发布了此份报告的摘要内容，但上述内容并未在该新闻稿中披露。

在2012年的报告中，虽然对存款保险的提及并不多，但也可以看到存款保险制度，是放宽金融准入的前提。2012年金融稳定报告就称，要在建立存款保险机制和加强监管的前提下，放宽准入,，鼓励、引导和规范民间资本投资设立小型社区类金融机构。

对于如何尽快建立中国存款保险制度，报告详细描述道，要规范存款保险的覆盖范围，明确赔付限额，制定保费缴纳标准，积累和管理存款保险基金，强化存款保险机构的治理和职能。发挥存款保险制度在风险处置中的作用，明确其对问题机构的早期介入职能，设立存款保险基金用于问题机构处置的条件、标准和程序，建立相应的资产收购和债务清偿操作机制。

在完善金融机构风险处置机制的部分，除了完善市场化处置机制、建立存款保险制度外，报告还提到，要明确损失和风险分担机制，确保公共资金安全。

“应强化机构、股东和债权人的责任，使经营者、股东和债权人承担处置成本，避免滋生道德风险。在股东承担相应损失后，剩余损失由债权人分担，包括金融机构的债券持有人、机构债权人以及超出存款保险限额的存款持有人等。”报告称。

之前，山东海龙和江西赛维的债务违约案，最终都在当地政府的帮助下顺利完成兑付，使债券持有人不必承担损失。但也使得中国债券市场无实质性违约的纪录得以持续，道德风险积聚，投资者迫切希望能够出现市场上的首例真正违约，重新确立市场原则。

**稳步推进利率市场化**

2013年中国金融稳定报告称，今年要稳步推进利率市场化，加快培育市场基准利率体系，提高中央银行市场利率调控水平，引导金融机构增强风险定价能力，用好利率浮动定价权合理定价。

看过此份报告的消息人士引用报告指出，要完善人民币汇率形成机制，增强人民币汇率双向浮动弹性，更大程度上发挥市场在汇率形成中的基础性作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

报告并表示，根据经济金融形势动态变化，综合运用数量型、价格型货币政策工具，发挥审慎政策工具的逆周期调节作用，保持合理的市场流动性，引导货币信贷及社会融资规模平稳适度增长。

中国央行行长周小川此前在出席国际货币会议(IMC)年会时指出，从2005年实施人民币汇率形成机制改革以来，人民币对美元汇率 已升值35%，但实际来看这个数字还会更高。目前中国的外汇盈余已有所下降，这给中国推进汇率的市场化提供了一定的空间。

他并表示，目前中国正在稳步推进利率市场化，综合目前中国的经济来看，现在是促进利率开放的一个好时机。

**夯实资产质量，全面布控表外业务风险**

中国央行发布的2013年中国金融稳定报告称，今年中国银行业应妥善化解相互拖欠和相互担保严重的企业风险，防止资金链断裂。加大对存量不良贷款的化解力度，夯实资产质量基础。

看过此份报告的消息人士引用报告指出，中国银行业须全面布控表外业务风险，严防风险传染和蔓延。

报告称，完善交叉性产品综合统计和监测制度，严格表外业务确认、计量、报告和披露，确保表外业务信息真实、完整和准确。完善表外业务管理办法和操作规程，加大内部控制和约束机制建设，严格审查资金去向和风控措施，建立风险“防火墙”和风险代偿机制，完善应急预案，防止风险转移到表内。加强对集团客户及其关联企业的信贷管理，防范关联交易风险。加强监管政策和措施的协调合作，明确监管责任，强化表外业务信息共享。

“严格对地方政府融资平台、房地产业、‘两高一剩’(高耗能、高污染和产能过剩)等行业的信贷管理，避免绕道影子银行进行直接或间接融资。”报告强调。

报告并表示，要进一步明确地方政府在地方金融管理和风险处置中的责任，加大非法集资案件的处置力度，做好地方金融风险处置应急预案，有效处置各类风险事件。

**经济矛盾比较突出，调控面临挑战**

报告坦言，总的来看，2013年国民经济运行环境更加复杂，宏观调控面临一定困难和挑战。

“当前中国经济发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，内生增长动力仍需增强，部分行业产能过剩问题比较严重，企业生产经营成本上升与创新能力不足问题并存，经济发展和资源环境的矛盾比较突出，物价对需求扩张的敏感度可能上升，金融领域存在潜在风险。”报告称。

中国一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.7%低于预期，4月数据仍不乐观，且最新公布的5月制造业PMI亦增加了二季度经济进一步下行的疑虑。

报告并指出，今年世界经济低速增长态势仍将延续。主权债务危机仍是影响全球经济增长的重要风险。

主要经济体新一轮宽松货币政策或进一步加剧全球跨境资本流动的波动，推升国际大宗商品价格，催生全球资产泡沫，增加其他经济体宏观经济管理难度。

报告认为，全球贸易和投资保护主义倾向上升。国际贸易摩擦和投资风险增加，可能影响国际市场活力，危及经济复苏进程。同时，美国财政政策的不确定性将继续给全球经济带来冲击。