中国金融：浦发硅谷银行牵手浦发行推创新金融模式，硅谷银行模式落地上海

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海6月5日 - 虽然作为外资银行尚不能在中国经营人民币业务，但浦发硅谷银行联手其股东浦发银行 等，近日推出一种创新型金融模式，将透过浦发行的人民币信贷渠道在上海进一步落地。
浦发硅谷银行等联合推出的新模式，目前专门针对上海闵行区内的科技创新企业。简而言之，浦发硅谷银行将负责最核心的风控管理，即贷前审查、贷款结构设计和贷后管理；浦发银行将协助硅谷信贷模式适应本土环境，提供人民币信贷；上海市再担保有限公司为贷款提供政策性担保；闵行区政府则将向企业提供保费补贴。
据业内人士透露，浦发硅谷银行会收取一定数额的融资咨询费用。不过，在上述机制下，企业最终将以不超过市场水平的利率获得贷款。
浦发硅谷银行是由浦发银行与美国硅谷银行 合资组建。后者专注服务于创业公司，要求客户必须是有风投资金支持的公司。
去年成立的浦发硅谷银行致力于服务科技创新型企业，重点是信息科技、生命科学、清洁能源等几个领域的创新企业。根据国内法规，外资银行营业机构在开业三年并符合一定条件后，才有资格申请人民币业务资格，因此浦发硅谷银行目前只能经营外汇业务，但其客户往往更希望获得人民币贷款。
全国政协委员--复星集团董事长郭广昌及浦发银行行长朱玉辰今年在出席全国政协会议时，曾提出提案，建议国家有关部门开展试点，允许浦发硅谷银行较早开展人民币业务。［ID:nL4T0BW0L5]（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。