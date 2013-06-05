中港股市：港股降至六周低点，内地股市延续跌势

上海股市成交量接近2013年低位，交易商称是因为中国货币市场利率周三小幅上升并徘徊在高位附近，反映出下周三天小长假来临前资金需求强劲。

“目前情况有点棘手。没有人对美联储缩减刺激计划的时间表有把握，因此高收益个股现在并不特别受欢迎，但高风险个股亦如此，”第一上海证券策略员叶尚志说。

香港股市跌至六周最低水准，友邦保险(AIA)和地产类股对大盘构成最大拖累。地产集团长江实业 下跌2.8%至9月以来最低位。

亚洲保险巨头友邦保险 挫跌3.4%，因投资者对今年表现出众的个股锁定获利。交易商指称，有内地新闻援引友邦保险中国区执行长的话报导，保险商在中国面临其他金融产品的竞争加剧。

保利协鑫能源 跳涨6.1%，此前欧盟对中国光伏产品裁定的临时反倾销税率从此前建议的47%降低到11.8%。

今日公布的汇丰中国5月服务业PMI虽略有上升，但仍创下21个月次低水准，新业务和经营预期指数亦处于历史低点附近。制造业复苏乏力持续令服务业承压，中国二季度经济面临更多下行风险。