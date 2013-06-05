中港股市：港股降至六周低点，内地股市延续跌势

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
上海股市成交量接近2013年低位，交易商称是因为中国货币市场利率周三小幅上升并徘徊在高位附近，反映出下周三天小长假来临前资金需求强劲。
“目前情况有点棘手。没有人对美联储缩减刺激计划的时间表有把握，因此高收益个股现在并不特别受欢迎，但高风险个股亦如此，”第一上海证券策略员叶尚志说。
香港股市跌至六周最低水准，友邦保险(AIA)和地产类股对大盘构成最大拖累。地产集团长江实业 下跌2.8%至9月以来最低位。
亚洲保险巨头友邦保险 挫跌3.4%，因投资者对今年表现出众的个股锁定获利。交易商指称，有内地新闻援引友邦保险中国区执行长的话报导，保险商在中国面临其他金融产品的竞争加剧。
保利协鑫能源 跳涨6.1%，此前欧盟对中国光伏产品裁定的临时反倾销税率从此前建议的47%降低到11.8%。
今日公布的汇丰中国5月服务业PMI虽略有上升，但仍创下21个月次低水准，新业务和经营预期指数亦处于历史低点附近。制造业复苏乏力持续令服务业承压，中国二季度经济面临更多下行风险。
市场等待周五的美国非农就业数据，以及中国一系列5月经济数据，包括贸易、通胀、工业生产及零售销售等。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。