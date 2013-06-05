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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 17:43 BJT

《中国企业债发行日程表》--6月5日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:    

 发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年) 
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西宁经开区      6       7          5.9%          AA           6/4-6/6     平安证券
投资控股集团   (第3-7年末每年偿还20%本金)
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重庆鸿业实业    8       7          6.30%         AA-          6/3-6/7     国信证券
              (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆市三峡担保集团有限公司提供担保)
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咸宁荣盛       15       7         *5.80%         AA           6/5-6/7     银河证券
投资发展      (第3-7年末每年偿还20%本金/土地使用权抵押担保)
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日照经济开发    8       7   利率区间5.70%-6.20%  AA           6/6-6/8     齐鲁证券
投资公司       (第3-7年末每年偿还20%本金)
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珠海华发        8       6           5.50%        AA+          6/5-6/9     国金证券
集团          (第3-6年末每年偿还25%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 吴芳; 审校 曹巍浩)
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