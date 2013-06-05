《中国企业债发行日程表》--6月5日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 西宁经开区 6 7 5.9% AA 6/4-6/6 平安证券 投资控股集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 重庆鸿业实业 8 7 6.30% AA- 6/3-6/7 国信证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆市三峡担保集团有限公司提供担保) =================================================================================== 咸宁荣盛 15 7 *5.80% AA 6/5-6/7 银河证券 投资发展 (第3-7年末每年偿还20%本金/土地使用权抵押担保) =================================================================================== 日照经济开发 8 7 利率区间5.70%-6.20% AA 6/6-6/8 齐鲁证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 珠海华发 8 6 5.50% AA+ 6/5-6/9 国金证券 集团 (第3-6年末每年偿还25%本金) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 吴芳; 审校 曹巍浩)