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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 17:43 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，证券业卖超4亿台币

路透台北6月5日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/2
 交易资料如下：（单位：亿台币） 

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       13.50       12.00       +1.50
     票券业        2.50        0.00       +2.50
     证券业       21.50       25.50       -4.00
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