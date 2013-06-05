香港房地产：政府称首两幅“港人港地”共以45.4亿港元批出予中国海外

路透香港6月5日 - 香港政府称周三宣布，首两幅位位于九龙启德发展区的“港人港地”住宅用地，合共以45.4亿港元批出予中国海外发展 ，略高于市场预期。

该两幅土地分别为启德第1H区一号和二号两个毗邻地盘，各以22.7亿港元批出。

市场原先估计，一号和二号地盘的估值介乎11.65-20.08亿港元和12.86-22.18亿港元。

一号地盘的可建楼面面积约41.82万平方尺，以中标价计相当于每平方尺楼面地价5,428港元。二号地盘的可建楼面面积约46.2万平方尺，相当于每平方尺楼面地4,913港元。

“港人港地”措施是特首梁振英落实其参选政纲的一项举措，因不少内地富人来港购买住宅，被指是推高本地楼价原因之一。“港人港地”建成后住宅单位首次出售对象，以及其后30年的转售对象，均只限于拥有香港永久居民身份的港人，以优先满足港人的住屋需要。