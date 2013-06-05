香港房地产：政府称首两幅“港人港地”共以45.4亿港元批出予中国海外

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港6月5日 - 香港政府称周三宣布，首两幅位位于九龙启德发展区的“港人港地”住宅用地，合共以45.4亿港元批出予中国海外发展 ，略高于市场预期。
该两幅土地分别为启德第1H区一号和二号两个毗邻地盘，各以22.7亿港元批出。
市场原先估计，一号和二号地盘的估值介乎11.65-20.08亿港元和12.86-22.18亿港元。
一号地盘的可建楼面面积约41.82万平方尺，以中标价计相当于每平方尺楼面地价5,428港元。二号地盘的可建楼面面积约46.2万平方尺，相当于每平方尺楼面地4,913港元。
“港人港地”措施是特首梁振英落实其参选政纲的一项举措，因不少内地富人来港购买住宅，被指是推高本地楼价原因之一。“港人港地”建成后住宅单位首次出售对象，以及其后30年的转售对象，均只限于拥有香港永久居民身份的港人，以优先满足港人的住屋需要。
是次出售的两幅“港人港地”设有限量条款，一号和二号地盘分别须最少建545个及600个住宅单位。(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。