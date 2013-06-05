CNH市场动态:离岸即期汇价微升，市场对长美元头寸谨慎

路透香港6月5日 - 香港离岸人民币即期 周三同在岸即期一道微幅走高，市场人士表示，今日离岸美元卖盘仍较重，关注中美贸易数据及就业数据的公布，盘中谨慎气氛浓厚，在岸离岸汇差收窄驱零，对人民币未来走势预期不明确。

“今天离岸虽有微升，不过感觉卖压比较重。在这个位置上，预期开始变得有些MIX了，不再是单向了。”一位中资银行外汇交易员称，他并指出，市场已对长美金头寸产生谨慎，并开始清理。

市场人士指出，全球金融市场正屏息等待周五的美国官方就业报告，在此之前，周三稍晚将有美国ADP民间就业岗位数据出炉。

本地时间下午5:54时，离岸人民币 即期报6.1271，较昨日收盘6.1280微升；在岸人民币汇价 报6.1278，两者几近趋同。

而今日人民币兑美元中间价 为6.1757元，上日中间价为创纪录新高的6.1735元。

ING亚洲研究主管Tim Condon在今天的一份报告中写道，人民币/美元即期从此前连续紧贴浮动上限缩减到较中间价只有0.73%的上浮，显示出对于信心较敏感的资本正在流出，而不是流入。

5月份在其他亚洲货币皆疲软的情况下，人民币的表现分外亮眼，使得投资者开始质疑人民币近期升值的可持续性。

东京汇市美元兑日圆周三再次跌破100日圆关口，台币和韩元周三引领新兴亚洲货币上涨，因在美国就业报告公布前，投资者持续对区域货币回补空仓。

中国银行间市场周三质押式回购利率 均有不同程度的上涨。市场人士表示，今日有存款准备金大额清算补缴，市场流动性进一步收敛，资金供不应求。 离岸人民币流动性亦有所收紧，离岸人民币同业拆借隔夜 最新报2.50/2.80，上一收市日在1.3000。