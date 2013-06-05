CNH市场动态:离岸即期汇价微升，市场对长美元头寸谨慎

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港6月5日 - 香港离岸人民币即期 周三同在岸即期一道微幅走高，市场人士表示，今日离岸美元卖盘仍较重，关注中美贸易数据及就业数据的公布，盘中谨慎气氛浓厚，在岸离岸汇差收窄驱零，对人民币未来走势预期不明确。
“今天离岸虽有微升，不过感觉卖压比较重。在这个位置上，预期开始变得有些MIX了，不再是单向了。”一位中资银行外汇交易员称，他并指出，市场已对长美金头寸产生谨慎，并开始清理。
市场人士指出，全球金融市场正屏息等待周五的美国官方就业报告，在此之前，周三稍晚将有美国ADP民间就业岗位数据出炉。
本地时间下午5:54时，离岸人民币 即期报6.1271，较昨日收盘6.1280微升；在岸人民币汇价 报6.1278，两者几近趋同。
而今日人民币兑美元中间价 为6.1757元，上日中间价为创纪录新高的6.1735元。
ING亚洲研究主管Tim Condon在今天的一份报告中写道，人民币/美元即期从此前连续紧贴浮动上限缩减到较中间价只有0.73%的上浮，显示出对于信心较敏感的资本正在流出，而不是流入。
5月份在其他亚洲货币皆疲软的情况下，人民币的表现分外亮眼，使得投资者开始质疑人民币近期升值的可持续性。
东京汇市美元兑日圆周三再次跌破100日圆关口，台币和韩元周三引领新兴亚洲货币上涨，因在美国就业报告公布前，投资者持续对区域货币回补空仓。
中国银行间市场周三质押式回购利率 均有不同程度的上涨。市场人士表示，今日有存款准备金大额清算补缴，市场流动性进一步收敛，资金供不应求。 离岸人民币流动性亦有所收紧，离岸人民币同业拆借隔夜 最新报2.50/2.80，上一收市日在1.3000。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场，本地时间下午5:38时，美元/人民币一年期品种 报6.2470/6.2507，昨日收报6.2500。(完) 人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN] 人民币汇率市场报导/掉期 人民币在岸相关新闻 人民币离岸/NDF相关新闻 人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。