重温稿-《中国公开市场预测》资金愈发紧张但三月央票发行放量，收益率料继续维稳

* 周四的三个月央票发行量110亿元，较周二增逾五成

* 资金面愈发紧张，但央票发行规模不降反增

* 料大行为需求主力，发行收益率继续走稳

路透上海6月5日 - 中国央行周四将在公开市场招标发行110亿元人民币三个月期央票，较周二增逾五成；6月以来偏紧的资金面不仅未现缓和，而且有愈发紧张之势，但面对这一局面央票发行量却不降反增。

市场人士指出，本周公开市场央票和正回购到期量较大，央行可能担忧此时降低操作力度，或被市场理解为流动性调控将放松，因此仍维持一定的央票发行规模，不过在市场利率尚无明显方向性情况下，央票发行收益率料将继续维稳。

北京一银行交易员表示。“资金这么紧，怎么还收(流动性)？这110亿谁投啊，也可能还是有机构有钱。”

北京一券商分析师则谈到，本轮资金紧张一方面是市场需求不减，另一方面大行不愿出钱也推波助澜，不过从明日的央票发行放量来看，大行应该还是有资金的。

中国银行间市场周三质押式回购利率 均有不同程度的上涨。市场人士表示，今日有存款准备金大额清算补缴，市场流动性进一步收敛，资金供不应求，午后流动性亦未见丝毫缓解。

中债登央票到期收益率曲线 显示，三个月期品种 最新报在2.9081%。

因资金紧绷局面持续，央行公开市场周二央票和正回购操作规模仍维持偏低水平，发行利率均持稳，且因当日有大量央票和正回购到期，单日净投放达1,440亿元。

尽管临近月末，且财税缴款因素仍在持续冲击市场流动性，上周中国央行公开市场却未继续注水，而是转为净回笼170亿元。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) 140

(周四) 待定 逆回购 (周二) --

(周四) 待定 央票 （周二） 70

（周四） 110 央票到期 1,100 正回购到期 920 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

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