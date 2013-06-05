《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月5日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京6月5日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:02时,1港元=0.78958人民币H KDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 万科 11.83 15.78 0.95 深物业 8.90 7.28 1.55 南玻 11.58 6.67 2.20 深康佳 3.38 2.72 1.57 ST中华 4.19 1.56 3.40 ST中冠 10.13 4.74 2.71 深深宝 8.27 6.62 1.58 深华发 6.44 3.68 2.22 深赤湾 12.48 13.28 1.19 招商地产 29.05 26.70 1.38 特力 6.49 4.14 1.99 飞亚达 8.40 6.81 1.56 一致药业 33.04 29.49 1.42 深深房 3.75 2.93 1.62 ST盛润 7.50 5.75 1.65 深南电 4.27 2.78 1.95 深纺织 9.70 6.22 1.98 方大集团 5.51 2.94 2.37 深国商 26.20 14.32 2.32 深赛格 4.44 2.94 1.91 宝石 13.10 8.91 1.86 小天鹅 9.20 8.77 1.33 粤高速 3.11 2.78 1.42 晨鸣纸业 4.11 4.00 1.30 ST珠江 3.50 2.64 1.68 丽珠 41.65 38.21 1.38 美菱电器 3.98 3.89 1.30 大冷股份 9.31 6.59 1.79 粤电力 5.52 4.78 1.46 佛山照明 7.27 6.31 1.46 江铃汽车 17.85 21.36 1.06 沙隆达 9.05 5.19 2.21 苏常柴 8.35 4.85 2.18 威孚高科 39.49 30.39 1.65 古井贡酒 26.24 20.43 1.63 ST东海 6.71 4.44 1.91 长安汽车 10.37 10.21 1.29 京东方 2.53 2.13 1.50 鲁泰 9.30 8.51 1.38 本钢板材 3.21 2.80 1.45 张裕 44.44 42.50 1.32 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。