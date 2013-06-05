版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 18:22 BJT

美国个股：英利绿色能源称希望中国和欧盟执委会就反倾销税即刻恢复谈判

路透6月5日 - 英利绿色能源控股 对欧盟执委会向中国光伏产品征收反倾销税的决定发表评论。该公司表示，惩罚性关税无论税率是多少，都将必不可免地导致光伏产品价格上涨，我们因此希望中国和欧盟执委会即刻恢复谈判。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐