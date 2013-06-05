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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 18:39 BJT

俄罗斯经济：资本流出现象仍非常严重，未见缓解迹象--央行总裁

路透圣彼得堡6月5日 - 俄罗斯央行总裁Sergei Ignatyev周三说：

* 资本从该国流出的现象依旧“非常严重”，未见缓解迹象

* 央行认为有将定期利率下调25个基点的空间。(完)
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