重温稿-台湾货币市场：外资汇出令外商银资金水位下降，惟短率仍稳于低位

* 外资汇出令外商银资金水位降低

* 缴税因素令资金波动

* 短率稳于低位

记者 高洁如

路透台北6月5日 - 台湾银行间短率周三平稳，市场略显清淡。本地银行多缺不一，在提存期初仍积极负数操作，然而由于外资汇出，令外商银资金水位下降，中小型外商银成为资金需求一方。

资金调度人员表示，由于近期外资汇出明显，外商银行的资金水位并不多，大型保管行大多仍做拆出，但多钱水位明显下降，中小型银行则转多为缺。

“汇出是一个原因，另外有子行的银行可能有缴税的原因，钱变少很多。”一位民营银行调度人士说。

根据证交所资料，外资在台股已连续四日卖超，累计卖超高达267.9亿台币 。台币汇价 近期回稳，5月底时则一度触及逾10个月的低位。

另一家银行交易人士表示，央行近期冲销市场短钱的力道又见减少，在周五标364天期存单之前，恐怕很难期待央行有异于常态的大幅冲销，市场本周都将维持宽松的局面。

台湾央行将于周五(7日)标售1,000亿台币的364天期存单，10日交割。另外央行将于6月27日(周四)召开第二季全体理监事会议。

财政部财金中心表示，今年综合所得税各银行代扣税款缴入台银的时间初订为：6月7日、14日及28日，根据去年的经验，7日将有600余亿台币转交台银，14日约是10余亿台币，28日仅1亿多台币；而信用卡缴税由金融机构直接缴入国库时间在6月7日，去年信用卡缴税金额约430亿台币。

营业事业所得税各银行代扣税款入台银的时间订为6月3日，台银皆在收款隔日转缴国库；去年营所税5月底自缴金额约为2,000亿台币左右。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收报0.386%。今日区间在0.295-0.40%，上日亦同；一周拆款利率在0.380-0.42%，上日在0.38-0.43%。

**短票持稳**

在短票市场方面，银行表示，提存期初努力消化资金，拆出、短票皆努力承做，希望能消化一些积数。不过，短票量仍然不多。

今日短票利率大致在0.68-0.69%，同于上日。

台湾央行今日共发行1,661亿台币存单，若相较存单到期金额1,662亿，存单发行余额减1亿台币。

本周央行存单到期总额1兆(万亿)3,672.55亿台币，本周余日的存单到期情况为：周四4,191.6亿、周五837.2亿台币。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为负7亿台币，累计超额准备为57亿，加计前期1%的超额准备为1,203亿台币。

**债券RP利率稳于区间**

债券市场附买回(RP)成交利率持稳在既有区间。虽然时序进入旬初，不过资金分配略有不均，且客户对利率下调的抗性增加，使RP利率欲再出现像上月连续调降的走势不易。

一大型证券商人士指出，今日欲与投信调度大额资金，不过对方要求公债RP利率必须要0.68%才愿意承做。

另一证券商交易员则称，在公司债到期续做时，想将RP利率微幅下调至0.73-0.74%，客户也略有抱怨。

惟一票券商交易员表示，客户找券需求仍强。昨日虽有几家投信走钱，但今日又恢复平静。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。