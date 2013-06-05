版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 18:34 BJT

东南亚股市：普遍下跌，美联储量化宽松政策前景带来拖累

涨跌        当日      今年以来     2012年
                                      最新报价      点数       涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                          
 汤森路透东南亚指                        427.26       -7.81       -1.80       +0.75      424.10
 数                                                                                  
 新加坡                                 3243.43      -47.92       -1.46       +2.41     3167.08
 马来西亚                               1774.42       -2.32       -0.13       +5.06     1688.95
 泰国                                   1522.66      -32.95       -2.12       +9.39     1391.93
 印尼                                   5001.22      -20.39       -0.41      +15.86     4316.69
 菲律宾                                 6557.89     -115.58       -1.73      +12.82     5812.73
 越南                                    514.64        3.95       +0.77      +24.39      413.73
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐