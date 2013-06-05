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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 18:52 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高，因市场预期库存数据利多

路透新加坡6月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三收高，脱离稍早所及的近两周低点，因投资者对下周初将出炉的库存数据转趋较乐观看待。

路透对五家种植业者的调查周三显示，5月棕榈油库存可能降至近一年低点178万吨。马来西亚棕榈油局(MPOB)将于下周一公布官方库存数据。

“我们预期该月库存下降，那当然有助支撑价格。但我们将观察价格涨势在官方数据出炉前能维持多久。”吉隆坡一外资商品经纪商交易员说。

指标8月棕榈油期货 收高1.1%，至每吨2,401马币(林吉特)。上午棕榈油期货一度跌至5月23日以来低点2,364马币。

整体成交量仅19,990口，一般通常都有35,000口。

路透市场分析师王涛称，技术图表显示，棕榈油支撑位在2,365马币，有可能将升向5月29日高点2,420马币。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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