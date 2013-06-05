国际油市：亚洲180-cst燃料油上涨，本周现货交易量逾80万吨

路透新加坡6月5日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差周三上升，一连串交易使本周总体交易量升至逾80万吨。

粘度价差，即180-cst及380-cst燃料油间的价格差距，从逾八个月最高水准下降，因可用来降低燃料油粘度或稠度的调和原料供应充足。

“这个市场不缺调和油料，”一名交易商说。

180-cst和380cst燃料油的6月/7月跨月价差下降逾1美元，因预期供应充沛，有逾400万吨西方燃料油7月料运抵亚洲。

中国联合石油公司以每桶5.50美元向Lukoil和Mandara London购买约14万吨180-cst燃料油6月/7月价差合约；嘉能可则以5.75美元从Lukoil买进1.8万吨。

现货交易方面，共达成16笔交易，每桶升水区间从3-5美元。嘉能可、BP和中国石油天然气股份有限公司为主要买家，维多公司、Gunvor、壳牌和Lukoil则是主要卖家。(完)

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