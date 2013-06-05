国际油市：亚洲180-cst燃料油上涨，本周现货交易量逾80万吨

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡6月5日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差周三上升，一连串交易使本周总体交易量升至逾80万吨。
粘度价差，即180-cst及380-cst燃料油间的价格差距，从逾八个月最高水准下降，因可用来降低燃料油粘度或稠度的调和原料供应充足。
“这个市场不缺调和油料，”一名交易商说。
180-cst和380cst燃料油的6月/7月跨月价差下降逾1美元，因预期供应充沛，有逾400万吨西方燃料油7月料运抵亚洲。
中国联合石油公司以每桶5.50美元向Lukoil和Mandara London购买约14万吨180-cst燃料油6月/7月价差合约；嘉能可则以5.75美元从Lukoil买进1.8万吨。
现货交易方面，共达成16笔交易，每桶升水区间从3-5美元。嘉能可、BP和中国石油天然气股份有限公司为主要买家，维多公司、Gunvor、壳牌和Lukoil则是主要卖家。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。