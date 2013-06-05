版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 5日 星期三 20:25 BJT

美国数据：5月ADP民间就业岗位增加13.5万个，低于预期

路透纽约6月5日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国5月民间就业岗位增加13.5万个，低于分析师的预期。

路透访问的分析师原本预估5月就业岗位将增加16.5万。

4月民间就业岗位下修为增加11.3万，前值为增11.9万。

ADP此项报告系与Moody's Analytics联合完成。(完) (编译 张若琪 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐