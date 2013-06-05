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市场报道 | 2013年 6月 5日 星期三 21:04 BJT

美国热股：AMBARELLA称第二季营收料将大致高于预期，股价盘前上涨

路透6月5日 - 视频处理芯片制造商AMBARELLA INC 公布高于预期的季度业绩，因GoPro等可穿戴式运动相机制造商需求增高。该公司还预期当前季度营收大致高于分析师预期。

周二该公司股价收报16.19美元，今日盘前大涨6.8%。(完)

(编译 田建华; 审校 李婷仪)
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