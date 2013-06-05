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市场报道 | 2013年 6月 5日 星期三 21:10 BJT

美国热股：MATTRESS FIRM业绩超预期，股价在周二盘后上涨6%

路透6月5日 - 床品零售商MATTRESS FIRM 公布高于预期的季度业绩，因新收购的店面营收作出贡献，抵消同店销售逾5.2%的下滑。

该公司还确认财测，并预计今年新开110-120家店面。

周二该公司股价收报37.56美元，盘后交易中上涨6%。(完)

(编译 田建华; 审校 李婷仪)
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