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市场报道 | 2013年 6月 5日 星期三 21:14 BJT

美国热股：Sprint Nextel股东6月12日不会就日本软银的收购进行表决

路透6月5日 - 代理权顾问公司Glass Lewis周二表示，Sprint Nextel股东6月12日不会就日本软银 的收购进行表决，因其竞争对手Dish Network提出的255亿美元收购报价仍在评估中。

周二Sprint Nextel 股价收报7.26美元；Dish Network 股价收报38.82美元。(完)

(编译 田建华; 审校 李婷仪)
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