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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 21:20 BJT

美国热股：Wedbush Securities下调CALLAWAY评级至中性

路透6月5日 - Wedbush Securities将高尔夫装备制造商CALLAWAY GOLF CO 评级下调至“中性”，称早于以往的促销将损及利润率。

“与去年相比，今年气温偏低且降雨增多，许多中西部和东北部零售商称美国高尔夫季开局令人失望，这可能导致...一开始就得推出折扣销售。”

CALLAWAY股价周二收报7.08美元，今日盘前下跌1.5%。(完)

(编译 田建华; 审校 李婷仪)
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