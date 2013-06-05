国际油市：亚洲石脑油裂解价差从近两个月高点回落

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡6月5日 - 亚洲石脑油价格周三升至每吨882.00美元，但石脑油裂解价差从近两个月高点回落至每吨103.58美元，因库存充足。
交易商称，过去几日亚洲汽油市场的力道让石脑油市场之前过度乐观。
“这是信心问题...价格过头了，现在看到技术性修正，”一交易商称。
然而部分交易商仍对汽油方面将带动石脑油的强劲需求寄以厚望。
印度石油天然气公司(ONGC)向日本Marubeni出售35,000吨6月23-24日从Hazira装运的石脑油，离岸价格(FOB)较中东报价的升水略高于每吨25美元。
ONGC还出售3,000-5,000吨石脑油给联合石化，预定6月16日到7月15日间从Visakhapatnam装船，但无法立即得知溢价水准。
亚洲汽油裂解价差则上升，略高于两个月高位每桶11.21美元，受到印尼和沙特旺季需求的支撑。因7月将进入穆斯林的斋月。
壳牌在新加坡现货市场对汽油的需求也帮助支撑市场。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 田建华)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。