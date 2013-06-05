国际油市：亚洲石脑油裂解价差从近两个月高点回落

路透新加坡6月5日 - 亚洲石脑油价格周三升至每吨882.00美元，但石脑油裂解价差从近两个月高点回落至每吨103.58美元，因库存充足。

交易商称，过去几日亚洲汽油市场的力道让石脑油市场之前过度乐观。

“这是信心问题...价格过头了，现在看到技术性修正，”一交易商称。

然而部分交易商仍对汽油方面将带动石脑油的强劲需求寄以厚望。

印度石油天然气公司(ONGC)向日本Marubeni出售35,000吨6月23-24日从Hazira装运的石脑油，离岸价格(FOB)较中东报价的升水略高于每吨25美元。

ONGC还出售3,000-5,000吨石脑油给联合石化，预定6月16日到7月15日间从Visakhapatnam装船，但无法立即得知溢价水准。

亚洲汽油裂解价差则上升，略高于两个月高位每桶11.21美元，受到印尼和沙特旺季需求的支撑。因7月将进入穆斯林的斋月。

壳牌在新加坡现货市场对汽油的需求也帮助支撑市场。(完)

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