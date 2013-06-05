版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 5日 星期三 21:40 BJT

美国股市：开低，此前ADP就业数据欠佳

路透纽约6月5日 - 美国股市周三开低，此前数据显示就业增长依然低迷，但对缓解美国联邦储备理事会或放缓经济刺激计划步伐的疑虑助益不大。

道琼工业指数 盘初跌55.41点或0.37%，至15,122.13点。标准普尔500指数 跌6.44点或0.39%，至1,624.94点。Nasdaq指数 跌14.33点或0.42%，至3,430.93点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐