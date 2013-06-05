国际油市：亚洲柴油裂解价差连续第二日上升，因料有中东需求

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡6月5日 - 亚洲柴油裂解价差周三连续第二日上升，至四个交易日来的高点每桶16.76美元，交易商预期供应将趋紧，因料有来自中东的需求，且台湾一炼厂持续停工。
然欧洲对亚洲柴油需求不旺，抵减了中东强劲买兴的效应。
科威特不得不从5月到6月连续两个月取消现货出口，因逢国内买盘。
另一方面，沙特(沙乌地)阿拉伯将与亚洲买家竞购柴油船货。沙特本月柴油进口料达890万桶，数量较5月成长近19-33%。
台湾中油高雄炼油厂每日炼量3万桶的第二低硫燃油工厂因失火而停工，预定7月复工，比交易商原先预期的时间晚约一个月。
11位分析师参与的路透调查周二显示，上周美国馏分油库存预计增加120万桶 ，馏分油包含取暖油和柴油。但此调查对亚洲市场影响不大。
新加坡现货交易方面，联合石化买进150,000桶含硫量500 ppm柴油，预定6月27日-7月1日自Tanjung Bin装运，离岸价格(FOB)较新加坡报价每桶升水0.80美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。