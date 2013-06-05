国际油市：亚洲柴油裂解价差连续第二日上升，因料有中东需求

路透新加坡6月5日 - 亚洲柴油裂解价差周三连续第二日上升，至四个交易日来的高点每桶16.76美元，交易商预期供应将趋紧，因料有来自中东的需求，且台湾一炼厂持续停工。

然欧洲对亚洲柴油需求不旺，抵减了中东强劲买兴的效应。

科威特不得不从5月到6月连续两个月取消现货出口，因逢国内买盘。

另一方面，沙特(沙乌地)阿拉伯将与亚洲买家竞购柴油船货。沙特本月柴油进口料达890万桶，数量较5月成长近19-33%。

台湾中油高雄炼油厂每日炼量3万桶的第二低硫燃油工厂因失火而停工，预定7月复工，比交易商原先预期的时间晚约一个月。

11位分析师参与的路透调查周二显示，上周美国馏分油库存预计增加120万桶 ，馏分油包含取暖油和柴油。但此调查对亚洲市场影响不大。

新加坡现货交易方面，联合石化买进150,000桶含硫量500 ppm柴油，预定6月27日-7月1日自Tanjung Bin装运，离岸价格(FOB)较新加坡报价每桶升水0.80美元。(完)

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