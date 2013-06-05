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货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 02:18 BJT

美国经济：联储褐皮书称自4月中以来经济小幅至温和扩张，但招聘仍较为迟滞

路透华盛顿6月5日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示，自4月中以来美国经济“小幅至温和扩张”，但企业招聘仍较为迟滞。

褐皮书称，消费者支出增加，楼市继续显现增强的迹象。之前的报告称经济“温和”成长，因此此次褐皮书增加了“小幅”一词，暗示经济有所减弱。

褐皮书指出，企业招聘步伐“审慎”，但各地区的情况好坏不一。

褐皮书称，“纽约联储地区就业市场继续改善。波士顿联储地区报告，除少数企业外，多数企业只是替补空缺的岗位，并未增加新职位。里奇蒙联储地区的情况很不均衡。”

褐皮书证实，楼市终于开始累积一定的动能。“多数地区住宅地产和建筑活动温和至强劲增长。”

报告还指出，多数地区制造业扩张。(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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