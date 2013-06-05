美国经济：联储褐皮书称自4月中以来经济小幅至温和扩张，但招聘仍较为迟滞

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透华盛顿6月5日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示，自4月中以来美国经济“小幅至温和扩张”，但企业招聘仍较为迟滞。
褐皮书称，消费者支出增加，楼市继续显现增强的迹象。之前的报告称经济“温和”成长，因此此次褐皮书增加了“小幅”一词，暗示经济有所减弱。
褐皮书指出，企业招聘步伐“审慎”，但各地区的情况好坏不一。
褐皮书称，“纽约联储地区就业市场继续改善。波士顿联储地区报告，除少数企业外，多数企业只是替补空缺的岗位，并未增加新职位。里奇蒙联储地区的情况很不均衡。”
褐皮书证实，楼市终于开始累积一定的动能。“多数地区住宅地产和建筑活动温和至强劲增长。”
报告还指出，多数地区制造业扩张。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。