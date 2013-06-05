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货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 04:32 BJT

美股盘后：VeriFone公布业绩后股价急挫13%

路透纽约6月5日 - VeriFone Systems Inc 股价周三在美股盘后交易中急挫13%，此前该公司公布了业绩。(完)
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