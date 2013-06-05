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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 06:16 BJT

****澳新经济指标预测--6月6日-6月13日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
  

   6月3日当周
 6月6日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值       前值
 0130      澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元)                  4月       顺差2.15   顺差3.07
              整体进口(较前月)                                             --      -1.0%
              整体出口(较前月)                                             --      +1.0%
 6月7-12日
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值       前值
 2200      新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前            5月             --      +0.8%
           月)                                                                 
                                   (较上年同期)                            --      +9.8%
 
    6月10日当周
    
 6月10日(一)
 暂无重要经济数据公布
    
 6月11日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段        预估值       前值
 0130      澳洲国民银行(NAB)企业状况指数                    5月            --      负6.0
                          企业信心指数                                     --        负2
 0130      澳洲房屋融资                                     4月            --      +5.2%
              投资性房屋融资                                               --      +2.1%
 2245      新西兰电子卡零售销售(较前月)                     5月            --      +0.6%
                        (较上年同期)                                       --      +5.2%
   
 6月12日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段        预估值       前值
 0030      澳洲消费者信心指数                               6月            --      -7.0%
 2100      新西兰央行利率决定                                              --      2.50%
   
 6月13日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段        预估值       前值
 0130      澳洲就业人数(万人)                               5月            --   增加5.01
              全职就业人数(万人)                                           --   增加3.45
              就业参与率                                                   --      65.3%
              失业率                                                       --       5.5%
 2245      新西兰食品价格指数                               5月            --      +0.2%
    
             
    (完)
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