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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 06:22 BJT

全球外汇市场6月6日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月5日(三)

2350 - 日本一周资本流动数据

6月6日(四)

0130 - 澳洲4月商品与服务贸易收支与进出口

0530 - 法国第一季ILO失业率

-- - 欧盟领导人讨论欧洲路线图

-- - 欧盟执委会主席巴罗索讲话

0715 - 瑞士5月消费者物价指数(CPI)

1000 - 德国4月工业订单

1100 - 英国央行6月利率决议

1130 - 美国5月Challenger企业计划裁员人数

1145 - 欧洲央行(ECB)6月政策决定

1230 - 欧洲央行总裁德拉吉举行记者会

1230 - 美国一周初请失业金人数

1230 - 美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金发表讲话

1500 - 日本5月外汇储备

1600 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟发表有关经济的讲话

-- - 美国5月ICSC连锁店销售

2030 - 美联储一周资产负债情况

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 白云)
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