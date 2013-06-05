全球外汇市场6月6日主要消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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6月5日(三)
2350 - 日本一周资本流动数据
6月6日(四)
0130 - 澳洲4月商品与服务贸易收支与进出口
0530 - 法国第一季ILO失业率
-- - 欧盟领导人讨论欧洲路线图
-- - 欧盟执委会主席巴罗索讲话
0715 - 瑞士5月消费者物价指数(CPI)
1000 - 德国4月工业订单
1100 - 英国央行6月利率决议
1130 - 美国5月Challenger企业计划裁员人数
1145 - 欧洲央行(ECB)6月政策决定
1230 - 欧洲央行总裁德拉吉举行记者会
1230 - 美国一周初请失业金人数
1230 - 美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金发表讲话
1500 - 日本5月外汇储备
1600 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟发表有关经济的讲话
-- - 美国5月ICSC连锁店销售
2030 - 美联储一周资产负债情况
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 白云)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。