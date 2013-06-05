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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 06:27 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月5日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT           
 )在美上市最新收盘价：                              
                                                           
 公司名      股票代码    收盘价    涨跌    涨跌幅%  成交量
                                                       
 中国                                               
 新浪                      57.05    +0.68    +1.21  1434918
 搜狐                      61.76    +0.17    +0.28   979481
 网易                      62.39    -0.98    -1.55   653533
 百度                      94.95    -1.11    -1.16  3004874
 亚信科技                  11.65    -0.01    -0.09   192097
                                                           
 台湾                                               
 台湾积体电                18.66    -0.28    -1.48  1039141
 路                                                 
 联电                       2.20    -0.05    -2.22   337254
 日月光                     4.11    -0.12    -2.84   231050
 硅品精密                   5.67    -0.12    -2.07   860941
 和信超媒体                 0.98    -0.01    -1.01    17950
 友达                       4.14    -0.24    -5.48   317164
 中华电信                  31.41    -0.29    -0.91    33306
 台湾国际航                33.95    -0.81    -2.33  1285442
 电                                                 
                                                           
 香港                                               
 中国移动                  51.28    -0.63    -1.21   144175
 中国联通                  13.61    -0.06    -0.44   131756
 中国电信                  47.16    -0.49    -1.03    17587
 中芯国际                   4.10    -0.03    -0.73   113854
 电讯盈科                   4.70    -0.09    -1.88     6128
 (完)
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