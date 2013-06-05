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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 06:34 BJT

更新版-纽约汇市：美国数据疲弱引发的谨慎情绪拖累美元走低，关注欧洲央行政策会议

今日     上日     当日    今年以   2012年
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 欧元/美元                1.3093   1.3078    +0.11    -0.77   1.3194
 美元/日圆                 99.06   100.00    -0.94   +14.20    86.74
 欧元/日圆                129.69   130.82    -0.86   +13.32   114.45
 美元/瑞郎                0.9422   0.9466    -0.46    +2.92   0.9155
 英镑/美元                1.5403   1.5312    +0.59    -5.22   1.6251
 美元/加元                1.0344   1.0339    +0.05    +4.26   0.9921
 澳元/美元                0.9539   0.9648    -1.13    -8.22   1.0393
 欧元/瑞郎                1.2331   1.2386    -0.44    +2.12   1.2075
 欧元/英镑                0.8498   0.8542    -0.52    +4.73   0.8114
 新西兰元/                0.7969   0.8013    -0.55    -3.79   0.8283
 美元                                                        
 美元/挪威                5.8088   5.8095    -0.01    +4.42   5.5630
 克朗                                                        
 欧元/挪威                7.6043   7.5985    +0.08    +3.60   7.3403
 克朗                                                        
 美元/瑞典                6.5882   6.5580    +0.46    +1.38   6.4986
 克朗                                                        
 欧元/瑞典                8.6257   8.5805    +0.53    +0.56   8.5777
 克朗                                                        
                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，
 当日涨跌幅亦以此为基准计算。
      
      
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 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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