更新版-纽约汇市：美国数据疲弱引发的谨慎情绪拖累美元走低，关注欧洲央行政策会议

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
今日 上日 当日 今年以 2012年 来 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3093 1.3078 +0.11 -0.77 1.3194 美元/日圆 99.06 100.00 -0.94 +14.20 86.74 欧元/日圆 129.69 130.82 -0.86 +13.32 114.45 美元/瑞郎 0.9422 0.9466 -0.46 +2.92 0.9155 英镑/美元 1.5403 1.5312 +0.59 -5.22 1.6251 美元/加元 1.0344 1.0339 +0.05 +4.26 0.9921 澳元/美元 0.9539 0.9648 -1.13 -8.22 1.0393 欧元/瑞郎 1.2331 1.2386 -0.44 +2.12 1.2075 欧元/英镑 0.8498 0.8542 -0.52 +4.73 0.8114 新西兰元/ 0.7969 0.8013 -0.55 -3.79 0.8283 美元 美元/挪威 5.8088 5.8095 -0.01 +4.42 5.5630 克朗 欧元/挪威 7.6043 7.5985 +0.08 +3.60 7.3403 克朗 美元/瑞典 6.5882 6.5580 +0.46 +1.38 6.4986 克朗 欧元/瑞典 8.6257 8.5805 +0.53 +0.56 8.5777 克朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价， 当日涨跌幅亦以此为基准计算。 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。