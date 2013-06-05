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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 07:00 BJT

****敬告客户：路透韩国市场报导6月6日稿件暂停发送****

亲爱的客户，您好：

因6月6日适逢韩国公众假期，金融市场休市，韩国股市和汇市报导稿件暂停出稿，6月7日恢复报导，不便之处，敬请谅解！
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