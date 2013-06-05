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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 07:23 BJT

****日韩经济指标预测--6月6日-6月13日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    
 
 6月3日当周
 6月6日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段          预估值         前值
 1500     日本外汇储备(亿美元)                              5月              --       12,580
 2300     韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季修正值              --        +0.9%
                            (较上年同期)                                     --        +1.5%
 
 6月7日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         预估值         前值
 0500     日本同时指标(较前月)                               4月             --         +0.8
             领先指标(较前月)                                                --         -0.1
 6月9日(日)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         预估值         前值
 2350     日本银行放款余额(较上年同期)                       5月             --        +1.7%
 2350     日本未经季节调整经常账收支(较上年同期)             4月             --        -4.3%
             未经季节调整经常账收支(亿日圆)                                  --    盈余12,51
                                                                                           2
 2350     日本国内生产总值(GDP)(环比年率)           第一季修正值             --        +3.5%
                            (较前季)                                         --        +0.9%
 
 6月10日当周
 6月10日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         预估值         前值
 0500     日本消费者信心指数                                 5月             --         44.5
 0500     日本服务业景气判断指数                             5月             --         56.5
                                                                                 
 1500     日本央行利率决议                                    --             --           --
 6月11日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         预估值         前值
 2100     韩国出口物价(较上年同期)                           5月             --        -5.7%
              进口物价(较上年同期)                                           --        -9.7%
 2300     韩国失业率                                         5月             --         3.1%
 2350     日本企业物价指数(较前月)                           5月             --        +0.3%
                       (较上年同期)                                          --         持平
 2350     日本机械订单(较前月)                               4月             --       +14.2%
                    (较上年同期)                                             --        +2.4%
 6月12日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         预估值         前值
 0300     韩国L货供额(较上年同期)                            4月             --        +7.1%
 6月13日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         预估值         前值
 --       韩国央行基准利率决定                               6月             --        2.50%
 (完)
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