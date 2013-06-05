日韩经济指标预测--6月6日-6月13日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 6月3日当周 6月6日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1500 日本外汇储备(亿美元) 5月 -- 12,580 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -- +0.9% (较上年同期) -- +1.5% 6月7日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 4月 -- +0.8 领先指标(较前月) -- -0.1 6月9日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 -- +1.7% 2350 日本未经季节调整经常账收支(较上年同期) 4月 -- -4.3% 未经季节调整经常账收支(亿日圆) -- 盈余12,51 2 2350 日本国内生产总值(GDP)(环比年率) 第一季修正值 -- +3.5% (较前季) -- +0.9% 6月10日当周 6月10日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 5月 -- 44.5 0500 日本服务业景气判断指数 5月 -- 56.5 1500 日本央行利率决议 -- -- -- 6月11日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国出口物价(较上年同期) 5月 -- -5.7% 进口物价(较上年同期) -- -9.7% 2300 韩国失业率 5月 -- 3.1% 2350 日本企业物价指数(较前月) 5月 -- +0.3% (较上年同期) -- 持平 2350 日本机械订单(较前月) 4月 -- +14.2% (较上年同期) -- +2.4% 6月12日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 4月 -- +7.1% 6月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国央行基准利率决定 6月 -- 2.50% (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。