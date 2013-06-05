《美债周四展望》避险买盘推动公债价格上涨，市场关注随后两天就业数据

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容略有调整)

* ISM服务业就业分项指数疲弱对公债有利

* 较预期疲弱的ADP报告预示美联储将继续购债

* 美联储褐皮书称经济扩张，但缓慢

* 市场焦点转向周四的初请失业金和周五的美国就业数据 美国公债价格周三上涨，因经济数据疲弱刺激避险买盘，投资人静待本周稍晚政府将公布的就业数据，以帮助厘清是否美联储可能很快暂停大规模购债计划。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国5月民间就业岗位增加13.5万个，低于分析师的预期的16.5万。

受ADP报告影响，公债价格已经上涨，之后供应管理协会(ISM)公布的5月服务业数据中就业分项指数为近一年最低，再度推升公债。

美股三大股指大跌逾1%，给了投资人进一步买入避险公债的理由。

“各类资产市场普遍走软，美国公债则略显力道，”Calvert Investment Management Inc投资组合经理人Matthew Duch表示。

但他指出，在周五美国劳工部发布非农就业报告前，市场难以找到稳定性。

指标10年期公债 价格升18/32，收益率从周二尾盘的2.15%跌至2.088%。

30年期公债 价格升1-9/32，收益率从周二尾盘的3.32%跌至3.244%。

周三公布的ADP就业数据令人失望，且ISM服务业就业分项指数低迷，可能令美联储保持宽松货币政策。

另外，美联储的褐皮书显示尽管经济成长，但招聘保持相对迟滞。

美联储目前每月买入850亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)。

但由于美联储货币政策制定者近期暗示可能正在寻找退出策略，投资人担心对美国公债的支撑可能很快消退。

“数据没有跟上美联储希望的失业率很快降至6.5%的步幅，公债市场出现空头回补，”ED&F Man Capital固定收益销售部门主管Tom di Galoma表示。

di Galoma表示，股市下挫、信贷利差扩阔以及银行购买抵押贷款支持债券也提振了对避险公债的买盘。

路透访查的分析师预计5月美国新增非农就业岗位17万个，失业率持平。

周五公布的政府5月非农就业报告可能显示就业增长是否足够强劲令美联储考虑缩减购债进度。若就业数据尤为强劲，可能推高指标公债收益率，但数据疲弱可能令收益率下滑，甚至跌穿2%。