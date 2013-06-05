《美债周四展望》避险买盘推动公债价格上涨，市场关注随后两天就业数据

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容略有调整)
* ISM服务业就业分项指数疲弱对公债有利
* 较预期疲弱的ADP报告预示美联储将继续购债
* 美联储褐皮书称经济扩张，但缓慢
* 市场焦点转向周四的初请失业金和周五的美国就业数据 美国公债价格周三上涨，因经济数据疲弱刺激避险买盘，投资人静待本周稍晚政府将公布的就业数据，以帮助厘清是否美联储可能很快暂停大规模购债计划。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国5月民间就业岗位增加13.5万个，低于分析师的预期的16.5万。
受ADP报告影响，公债价格已经上涨，之后供应管理协会(ISM)公布的5月服务业数据中就业分项指数为近一年最低，再度推升公债。
美股三大股指大跌逾1%，给了投资人进一步买入避险公债的理由。
“各类资产市场普遍走软，美国公债则略显力道，”Calvert Investment Management Inc投资组合经理人Matthew Duch表示。
但他指出，在周五美国劳工部发布非农就业报告前，市场难以找到稳定性。
指标10年期公债 价格升18/32，收益率从周二尾盘的2.15%跌至2.088%。
30年期公债 价格升1-9/32，收益率从周二尾盘的3.32%跌至3.244%。
周三公布的ADP就业数据令人失望，且ISM服务业就业分项指数低迷，可能令美联储保持宽松货币政策。
另外，美联储的褐皮书显示尽管经济成长，但招聘保持相对迟滞。
美联储目前每月买入850亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)。
但由于美联储货币政策制定者近期暗示可能正在寻找退出策略，投资人担心对美国公债的支撑可能很快消退。
“数据没有跟上美联储希望的失业率很快降至6.5%的步幅，公债市场出现空头回补，”ED&F Man Capital固定收益销售部门主管Tom di Galoma表示。
di Galoma表示，股市下挫、信贷利差扩阔以及银行购买抵押贷款支持债券也提振了对避险公债的买盘。
路透访查的分析师预计5月美国新增非农就业岗位17万个，失业率持平。
周五公布的政府5月非农就业报告可能显示就业增长是否足够强劲令美联储考虑缩减购债进度。若就业数据尤为强劲，可能推高指标公债收益率，但数据疲弱可能令收益率下滑，甚至跌穿2%。
美联储将在6月18-19日召开下一次政策会议。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。