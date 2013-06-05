欧洲经济指标预测--6月6日-6月13日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 6月3日当周 6月6日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0530 法国ILO失业率 第一季 -- 10.60% 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 5月 +0.2% +1.1% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +2.5% +2.0% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.1% 持平 瑞士消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -0.6% -0.6% 1000 德国工业订单 4月 -1.0% +2.2% 1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 6月 3,750 3,750 英国央行利率决议 0.50% 0.50% 1145 欧洲央行利率决议 6月 0.50% 0.50% 6月7日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国经季节调整出口(较前月) 4月 +0.2% +0.5% 德国经季节调整进口(较前月) +0.5% +0.8% 德国经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差172 顺差176 0645 法国预算(亿欧元) 截至4月 -- 赤字310.3 0645 法国贸易收支(亿欧元) 4月 -- 逆差47 法国进口(亿欧元) -- 409.00 法国出口(亿欧元) -- 362.04 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 4月 逆差36 逆差34.7 英国全球贸易收支(亿英镑) 逆差88 逆差90.6 1000 德国工业生产(较前月) 4月 持平 +1.2% * 6月10日当周 6月10日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0545 瑞士未经季节调整的失业率 5月 -- 3.1% 经季节调整的失业率 -- 3.1% 0645 法国工业生产(较前月) 4月 -- -0.9% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 4月 -- -0.9% 0800 意大利工业生产(较前月) 4月 -- -0.8% (较上年同期) -- -5.2% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 -- 负15.6 0900 意大利ISTAT公共赤字与国内生产总值(GDP)之比 第一季 -- 1.4% 6月11日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国工业生产(较前月) 4月 -- +0.7% (较上年同期) -- -1.4% 制造业产出(较前月) -- +1.1% (较上年同期) -- -1.4% 6月12日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0530 法国非农就业数据 第一季 -- -0.1% 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.5% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +1.7% 0645 法国经常帐(亿欧元) 4月 -- 赤字29 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -- -0.1% (较上年同期) -- +0.8% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +1.3% 0830 英国请领失业金人数(万人) 5月 -- 减少0.73 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 4月 -- 7.8% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期) 截至4月的三个月 -- +0.4% 英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期) -- +0.8% 0900 欧元区工业生产(较前月) 4月 -- +1.0% (较上年同期) -- -1.7% 6月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 5月 -- +0.2% 瑞士生产者/进口物价(较上年同期) -- -0.1% (完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。