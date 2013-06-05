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市场报道 | 2013年 6月 6日 星期四 07:36 BJT

****欧洲经济指标预测--6月6日-6月13日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    * 6月3日当周

 6月6日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0530     法国ILO失业率                                              第一季          --       10.60%
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)                                   5月       +0.2%        +1.1%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                               +2.5%        +2.0%
 0715     瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                               5月       +0.1%         持平
          瑞士消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                     -0.6%        -0.6%
 1000     德国工业订单                                                  4月       -1.0%        +2.2%
 1100     英国央行量化宽松规模(亿英镑)                                  6月       3,750        3,750
          英国央行利率决议                                                        0.50%        0.50%
 1145     欧洲央行利率决议                                              6月       0.50%        0.50%
    
 6月7日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0600     德国经季节调整出口(较前月)                                    4月       +0.2%        +0.5%
          德国经季节调整进口(较前月)                                              +0.5%        +0.8%
          德国经季节调整贸易收支(亿欧元)                                        顺差172      顺差176
 0645     法国预算(亿欧元)                                          截至4月          --    赤字310.3
 0645     法国贸易收支(亿欧元)                                          4月          --       逆差47
          法国进口(亿欧元)                                                           --       409.00
          法国出口(亿欧元)                                                           --       362.04
 0830     英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)                              4月      逆差36     逆差34.7
          英国全球贸易收支(亿英镑)                                               逆差88     逆差90.6
 1000     德国工业生产(较前月)                                          4月        持平        +1.2%
   
        * 6月10日当周
    
 6月10日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0545     瑞士未经季节调整的失业率                                      5月          --         3.1%
             经季节调整的失业率                                                      --         3.1%
 0645     法国工业生产(较前月)                                          4月          --        -0.9%
 0715     瑞士零售销售(较上年同期)                                      4月          --        -0.9%
 0800     意大利工业生产(较前月)                                        4月          --        -0.8%
                      (较上年同期)                                                   --        -5.2%
 0830     欧元区Sentix投资者信心指数                                    6月          --       负15.6
 0900     意大利ISTAT公共赤字与国内生产总值(GDP)之比                 第一季          --         1.4%
         
 6月11日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                       公布时段           预估值         前值
 0830     英国工业生产(较前月)                                          4月          --        +0.7%
                    (较上年同期)                                                     --        -1.4%
              制造业产出(较前月)                                                     --        +1.1%
                       (较上年同期)                                                  --        -1.4%
       
 6月12日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0530     法国非农就业数据                                           第一季          --        -0.1%
 0600     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                           5月终值          --        +0.4%
                              (较上年同期)                                           --        +1.5%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                                        --        +0.3%
                                  (较上年同期)                                       --        +1.7%
 0645     法国经常帐(亿欧元)                                            4月          --       赤字29
 0645     法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      5月终值          --        -0.1%
                                  (较上年同期)                                       --        +0.8%
 0800     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)                         5月终值          --        +0.1%
                                (较上年同期)                                         --        +1.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                                      --         持平
                                    (较上年同期)                                     --        +1.3%
 0830     英国请领失业金人数(万人)                                      5月          --     减少0.73
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率                       4月          --         7.8%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期)        截至4月的三个月          --        +0.4%
          英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期)                               --        +0.8%
 0900     欧元区工业生产(较前月)                                        4月          --        +1.0%
                      (较上年同期)                                                   --        -1.7%
    
 6月13日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0715     瑞士生产者/进口物价(较前月)                                   5月          --        +0.2%
          瑞士生产者/进口物价(较上年同期)                                            --        -0.1%
 (完)
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