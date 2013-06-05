金砖国家：6月5日股汇市收盘纵览

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透6月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月5日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低12.65点或1.26%，报991.38点。
中国股市：沪综指连续五日收跌，经济忧虑叠加流动性预期悲观。
香港股市：收低1%至六周低点，友邦保险及地产开发商跌幅居前。
中国汇市：人民币微幅收高，结购汇力道相对均衡格局显现。
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印度股市：收高，结束此前连续三日的跌势。但大盘前景仍脆弱，因卢比疲弱，且美联储可能结束货币刺激举措，市场担心外国机构投资者将减少买盘。指标BSE指数 涨0.11%或22.44点，报19,568.22点。NSE指数 微升0.07%或4.40点，报5,923.85点。
印度汇市：印度卢录得一周来最大单日跌幅，因进口商大举买入美元令其承压，尤其是石油行业进口商，欧元疲软亦打压卢比。卢比兑美元 收报56.7250/7350。周二收盘价为56.44/45。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,301.080点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.9%至706.59点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.81%，报32.1650卢布，卢布兑欧元 跌0.85%，至42.1145卢布。
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巴西股市：巴西股市追随美股跌势收低，美国经济数据良莠不齐，加之美联储刺激举措的前景存在不确定性，令市场承压。圣保罗交易所Bovespa指数 收低2.26%至52,798.63点。
拉美汇市：拉美货币走软，但国内政策举措支撑巴西雷亚尔接近持平。
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南非股市：南非股市从兰特疲弱走势中获得指引，但随着投资者追捧避险类股，金矿类股逆势上扬。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.26%至36,294.26点。综合指数 跌0.25%，至40,793.81点。
南非汇市：兰特兑美元跌破10兰特关口，公债收益率大涨。 (完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。