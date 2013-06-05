《中国报摘》--中国证券报6月6日

--清华大学经济管理学院中国与世界经济研究中心主任李稻葵接受专访表示，中国金融领域改革的突破口是商业银行的信贷资产证券化改革，这一改革将有利于壮大债券市场，拓宽民众投资渠道，也将给银行及整个资本市场减压，从而最终改变整个金融结构。