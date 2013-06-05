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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 07:51 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月6日

* 头版头条:

--清华大学经济管理学院中国与世界经济研究中心主任李稻葵接受专访表示，中国金融领域改革的突破口是商业银行的信贷资产证券化改革，这一改革将有利于壮大债券市场，拓宽民众投资渠道，也将给银行及整个资本市场减压，从而最终改变整个金融结构。

* 其他:

--国务院办公厅近日发布通知，表示拓宽流通企业融资渠道，支持符合条件的大型流通企业上市融资、设立财务公司及发行公司（企业）债券和中期票据等债务融资工具。

--中国央行4月新增外汇占款2,843.43亿元人民币，此前公布的金融机构4月新增外汇占款为2,943.54亿元，基本被央行对冲。

--中国铝业 公告称，即日起，公司部分电解铝生产线实行弹性生产，涉及暂时关停电解铝产能约38万吨。

--世界银行集团成员国际金融公司（IFC）与中国光大国际有限公司签署协议，向后者提供7,000万美元十年期商业贷款，支持其建设三家水厂。

--广东将设立海洋专项资金，集中扶持海洋生物等战略性新兴产业发展，优先支持海洋生物高效健康养殖、海洋生物医药与制品、海洋装备等产业发展。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 张喜良)
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