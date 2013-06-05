《中国报摘》--中国证券报6月6日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--清华大学经济管理学院中国与世界经济研究中心主任李稻葵接受专访表示，中国金融领域改革的突破口是商业银行的信贷资产证券化改革，这一改革将有利于壮大债券市场，拓宽民众投资渠道，也将给银行及整个资本市场减压，从而最终改变整个金融结构。
* 其他:
--国务院办公厅近日发布通知，表示拓宽流通企业融资渠道，支持符合条件的大型流通企业上市融资、设立财务公司及发行公司（企业）债券和中期票据等债务融资工具。
--中国央行4月新增外汇占款2,843.43亿元人民币，此前公布的金融机构4月新增外汇占款为2,943.54亿元，基本被央行对冲。
--中国铝业 公告称，即日起，公司部分电解铝生产线实行弹性生产，涉及暂时关停电解铝产能约38万吨。
--世界银行集团成员国际金融公司（IFC）与中国光大国际有限公司签署协议，向后者提供7,000万美元十年期商业贷款，支持其建设三家水厂。
--广东将设立海洋专项资金，集中扶持海洋生物等战略性新兴产业发展，优先支持海洋生物高效健康养殖、海洋生物医药与制品、海洋装备等产业发展。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。