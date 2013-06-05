《汇市简讯》数据乐观支撑英镑兑美元，在1.5439面临阻力

2327GMT

* 英国Markit/CIPS的5月服务业采购经理人指数(PMI)自4月的52.9升至54.9，扩张速度远快于预期，周三公布的其他数据亦有改善

* 这给英镑的走势带来支撑，动能指标小升

* 处于下行趋势的波林格区间上缘1.5439是首道阻力位

* 5月跌势76.4%回档位1.5462为下一道阻力位

* 预计短期内汇价将在1.5400附近整固

* 浏览技术图表，请点击：(link.reuters.com/tan68t)

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