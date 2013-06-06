美国与加拿大经济指标预测--6月6日-6月13日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： *6月3日当周 6月6日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 5月 -- 3.8121 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月1日当周 34.5 35.4 初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.725 续请失业金人数(万人) 5月25日当周 297.5 298.6 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 -- 50.9 经季节调整PMI 57.0 52.2 -- 美国ICSC连锁店销售 5月 -- +2.7% 6月7日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国非农就业岗位(万个) 5月 增加17.0 增加16.5 民间就业岗位(万个) 增加18.0 增加17.6 失业率 7.5% 7.5% 平均时薪 +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.5 34.4 制造业就业岗位(万个) 增加0.3 持平 1230 加拿大就业岗位(万个) 5月 增加1.5 增加1.25 失业率 7.2% 7.2% 全职就业人数(万人) -- 增加3.6 兼职就业人数(万人) -- 减少2.36 就业参与率 66.5% 66.5% 1430 美国ECRI一周领先指标 5月31日当周 -- 130.7 1900 美国消费者信贷(亿美元) 4月 增加120 增加79.7 *6月10日当周 6月10日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 5月 -- 17.49 1400 美国就业趋势指数 5月 -- 111.7 6月11日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国NFIB小型企业信心指数 5月 -- 92.1 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月8日当周 -- +1.9% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月8日当周 -- +2.9% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 4月 +0.3% +0.4% 美国趸售销售(较前月) 持平 -1.3% 6月12日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 6月7日当周 -- 638.7 美国再融资指数 -- 3,163.5 1800 美国联邦预算(亿美元) 5月 -- 盈余1,129 6月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国进口物价(较前月) 5月 持平 -0.5% 美国出口物价(较前月) -0.2% -0.7% 1230 美国零售销售(较前月) 5月 +0.4% +0.1% 美国扣除汽车零售销售(较前月) +0.3% -0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月8日当周 -- -- 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- -- 美国续请失业金人数(万人) 6月1日当周 -- -- 1230 加拿大产能利用率 第一季 -- 80.7% 1230 加拿大新屋价格指数 4月 -- +0.1% 1400 美国企业库存(较前月) 4月 +0.3% 持平 (完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。