表格：外资6月1日止当周在日本股市卖超1,911亿日圆

路透东京6月6日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在6月1日止当周在日本股市仍为卖超。

外资该周在日本股市卖超1,911亿日圆，前一周则为卖超685亿日圆。

日本投资人上周卖超11,725亿日圆海外债券，前一周为卖超11,196亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆，r为修正值：

外资在日本投资：

股市 债市 货币市场

5月26日-6月1日 -191.1 -119.7 +1,098.9

5月19日-5月25日 -68.5r -458.4r -1,533.0

日本在海外投资：(负值显示卖超，资金流入日本，“r”为修正数据)

股市 债市 货币市场

5月26日-6月1日 -137.3 -1,172.5 +59.7

5月19日-5月25日 -105.0r -1,119.6r -0.6