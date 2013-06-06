表格：外资6月1日止当周在日本股市卖超1,911亿日圆

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京6月6日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在6月1日止当周在日本股市仍为卖超。
外资该周在日本股市卖超1,911亿日圆，前一周则为卖超685亿日圆。
日本投资人上周卖超11,725亿日圆海外债券，前一周为卖超11,196亿日圆。
下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆，r为修正值：
外资在日本投资：
股市 债市 货币市场
5月26日-6月1日 -191.1 -119.7 +1,098.9
5月19日-5月25日 -68.5r -458.4r -1,533.0
日本在海外投资：(负值显示卖超，资金流入日本，“r”为修正数据)
股市 债市 货币市场
5月26日-6月1日 -137.3 -1,172.5 +59.7
5月19日-5月25日 -105.0r -1,119.6r -0.6
(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。