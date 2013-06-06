《新兴市场重要经济事件预告》--6月6日-6月13日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
6月6日(四)
巴拿马城--世界银行会议。
圣彼得堡--20国集团(G20)财长与央行总裁会议(至6月7日)。
孟买--印度财政部长齐丹巴南出席印度增长峰会并发言。与会者还有印度银行副总裁Kamalesh Chandra Chakrabarty和数位银行官员。
约翰内斯堡--南非央行总裁马库斯(Gill Marcus)在经济研究局(Bureau for Economic Research)年会上就全球金融危机对货币政策的影响发言。会议将探讨南非经济前景。
布达佩斯--匈牙利央行副总裁Adam Balog和国家开发银行总裁Laszlo Baranyay在匈牙利金融会议上发言。
墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执行委员会会议。
6月7日(五)
暂无重要经济事件。
6月10日(一)
暂无重要经济事件。
6月11日(二)
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。
布达佩斯--匈牙利央行举行无利率决定的会议。
6月12日(三)
布达佩斯--匈牙利央行公布5月政策会议纪录。
萨格勒布--克罗地亚央行召开会议。
6月13日(四)
圣地亚哥--智利央行利率决定会议。
伦敦--以色列央行总裁Stanley Fischer在联合官方货币金融机构论坛(OMFIF)上讲话。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 戴素萍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。