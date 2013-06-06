《全球重要经济事件一览表》--6月6日-6月13日

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6月6日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后公布利率并举行新闻发布会。

伦敦--英国央行宣布利率决定。

布鲁塞尔--欧盟(EU)执委会主席巴罗索在欧洲工业政策会议上讲话。

赫尔辛基--经济构想论坛(至6月7日)。欧盟领导人将在一次会议上讨论欧洲路线图。发言人包括欧盟执委雷恩(Olli Rehn)、巴尼尔(Michel Barnier)和Johannes Hahn，欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁，爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)，芬兰总理卡泰宁以及拉脱维亚总理Valdis Dombrovskis。

波士顿--第八届金融年会

麻萨诸塞州--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在波士顿学院主办的第八届金融年会上发表关于经济的讲话。

美国哥伦布市--美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)在俄亥俄州银行家日会议上就“及时实施资本修订规则”发表讲话。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹(Stephen Poloz)出席议会委员会会议。

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加维也纳技术大学的颁奖仪式

6月7日(五)

东京--日本财务省国际局长山崎达雄在日本外汇论坛发表讲话。

维也纳--欧洲央行管委诺沃特尼就OENB的经济展望举行记者会

斯特拉斯堡--德国财长朔伊布勒参加有关“政治与商业”的讨论

6月10日(一)

蒙特利尔--世界银行行长金墉、美洲开发银行(IDB)总裁Luis Alberto Moreno、亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚将在2013年蒙特利尔会议上发言。

法兰克福--欧洲央行管委会成员兼德国央行总裁魏德曼在德国央行有关货币交易的会议上讲话

东京--日本央行货币政策会议(至6月11日)。

维也纳--欧洲央行执委科尔在奥地利央行组织的第41届经济会议上发表讲话。

6月11日(二)

维也纳--奥地利央行经济会议。发言者包括欧央行管委暨奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行执委科尔、奥地利总理Werner Faymann和财长费克特、以及奥地利央行执行董事Andreas Ittner。

法兰克福--欧洲央行执委普雷特在法兰克福金融管理学院讲话。

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就经济前景讲话(0700)。

6月12日(三)

柏林--欧洲央行执委科尔发表讲话。

塔林--爱沙尼亚央行公布年终评估，并更新宏观经济预测。

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。

6月13日(四)

克罗地亚杜布罗夫尼克--欧洲央行执委亚斯穆森在一个经济会议上讲话。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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