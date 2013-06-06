国际油市：美国原油守住前日涨幅，因美国库存下降且进口减少

布兰特原油期货 周三结算价下跌0.2美元报每桶103.04美元，回吐先前涨幅，此前有报导称，BP 在美国一家重要炼厂将很快重启生产，该消息缩减布兰特原油对美国原油的升水。

但BP方面的消息人士当天稍晚对路透表示，这家位于印第安纳州Whiting日加工能力为40.5万桶原油的炼厂中，一座升级的原油馏分装置在6月底之前料不会恢复生产。

美国能源资料协会(EIA)周三数据显示，美国上周原油库存降幅远高于预期，因进口量大跌。东海岸汽油库存下降。

EIA数据还显示，上周美国原油生产自1997年初以来首次超过进口，因页岩油产生增加，降低了美国对外国石油的依赖。

美国气象机构称，2013年大西洋飓风季第一个热带风暴周三在墨西哥湾形成。

美国国务院周三同意，在制裁与伊朗进行石油交易的金融机构问题上，对中国、印度以及其它七个经济体的豁免期延长六个月，条件是这些经济体同意减少从伊朗购买石油。

美国企业5月就业增长脚步迟缓，上周抵押贷款利率大幅上升也拖累了日趋活跃的房地产市场，这些都进一步表明，美国经济在第二季失去了部分成长动力。

实际上，美国联邦储备理事会(美联储/FED)褐皮书将4月中以来经济扩张定性为“小幅至温和”，企业招聘情况仍相对疲弱。

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