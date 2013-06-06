《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月6日

*工商时报：

--针对台湾人寿 拟嫁入金控，第二大股东台湾金控将出面把关。据悉，台寿日前已向台湾金提出有意嫁入金控的规划，台湾人寿董座朱炳昱更亲访台湾金，台湾金控对此也向台寿保开出二大条件，包括将检视合并对象是否合适且有助台湾人寿发挥综效，及换股或现金出价都要合理。

--中国大陆面板采购女王、中国电子视像行业协会副会长白为民，已敲定本月16日再次率领大陆八大彩电厂来台采购。这次采购重点将放在48寸以上的大尺寸面板，预估总计对台采购3,000万片，采购金额可望超过45亿美元。

*经济日报：

--行政院日前大动作宣布提振景气措施，其中缩短环评时间、扩大陆客观光、技术入股减免税最受市场关注。据了解，三大亮点政策中的〞扩大试点城市增加陆客来台自由行人数〞将率先上阵，根据两岸协商的共识，大陆将再增加5-10个来台自由行城市，双方将于近日共同发布名单，最快可从6月底开始。

--南山人寿在润成投资入主第二年、去年税后大赚94亿台币后，首度透过2012年年报表态，〞将在一年内积极寻找具有业务发展互补及可创造综效的标的〞，显示南山将跨出并购第一步。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。