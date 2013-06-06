《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月6日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
*工商时报：
--针对台湾人寿 拟嫁入金控，第二大股东台湾金控将出面把关。据悉，台寿日前已向台湾金提出有意嫁入金控的规划，台湾人寿董座朱炳昱更亲访台湾金，台湾金控对此也向台寿保开出二大条件，包括将检视合并对象是否合适且有助台湾人寿发挥综效，及换股或现金出价都要合理。
--中国大陆面板采购女王、中国电子视像行业协会副会长白为民，已敲定本月16日再次率领大陆八大彩电厂来台采购。这次采购重点将放在48寸以上的大尺寸面板，预估总计对台采购3,000万片，采购金额可望超过45亿美元。
*经济日报：
--行政院日前大动作宣布提振景气措施，其中缩短环评时间、扩大陆客观光、技术入股减免税最受市场关注。据了解，三大亮点政策中的〞扩大试点城市增加陆客来台自由行人数〞将率先上阵，根据两岸协商的共识，大陆将再增加5-10个来台自由行城市，双方将于近日共同发布名单，最快可从6月底开始。
--南山人寿在润成投资入主第二年、去年税后大赚94亿台币后，首度透过2012年年报表态，〞将在一年内积极寻找具有业务发展互补及可创造综效的标的〞，显示南山将跨出并购第一步。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。