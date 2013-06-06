《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月6日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港6月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。 (1美元=7.7603港元 ) 美股道琼工业指数周三收低-216.95，或-1.43%，报14960.59点，投资人感到纠结，因尽管经济 仍迟滞，但仍担心美联储可能快将结束刺激措施。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 174.900 -1.55 19286 13.573 -1.36 中国铝业 9.300 -2.31 36126 2.887 -2.14 中国移动 51.280 -1.21 144175 79.590 -0.88 中国人寿 37.810 -1.36 53692 19.561 -2.10 中石油 114.710 -2.27 33688 8.902 -1.09 中石化 100.910 -2.13 18346 7.831 -0.75 汇丰控股 54.810 -1.72 169255 85.068 -1.08 中电信 47.160 -1.03 17587 3.660 -1.09 中国联通 13.610 -0.44 131756 10.562 -0.36 兖州煤业 9.760 -1.91 113826 7.574 -2.02 华能国际 40.910 -1.33 13568 7.937 -1.28 南方航空 22.530 -2.80 10892 3.497 -1.22 东方航空 16.090 -2.25 6276 1.249 -50.84 中芯国际 4.100 -0.73 113854 0.636 -3.58 (完) (整理 赵红梅)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。