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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 08:30 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月6日

路透香港6月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。
(1美元=7.7603港元 )
    
    美股道琼工业指数周三收低-216.95，或-1.43%，报14960.59点，投资人感到纠结，因尽管经济
仍迟滞，但仍担心美联储可能快将结束刺激措施。 
  
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       174.900   -1.55      19286            13.573      -1.36
 中国铝业                       9.300   -2.31      36126             2.887      -2.14
 中国移动                      51.280   -1.21     144175            79.590      -0.88
 中国人寿                      37.810   -1.36      53692            19.561      -2.10
 中石油                       114.710   -2.27      33688             8.902      -1.09
 中石化                       100.910   -2.13      18346             7.831      -0.75
 汇丰控股                      54.810   -1.72     169255            85.068      -1.08
 中电信                        47.160   -1.03      17587             3.660      -1.09
 中国联通                      13.610   -0.44     131756            10.562      -0.36
 兖州煤业                       9.760   -1.91     113826             7.574      -2.02
 华能国际                      40.910   -1.33      13568             7.937      -1.28
 南方航空                      22.530   -2.80      10892             3.497      -1.22
 东方航空                      16.090   -2.25       6276             1.249     -50.84
 中芯国际                       4.100   -0.73     113854             0.636      -3.58
 (完)

 (整理　赵红梅)
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